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В Казахстане обеспокоились ограничениями для семей мигрантов в России

Абаев: запрет мигрантам ввозить в РФ семьи вызывает озабоченность в Казахстане
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KAZINFORM LIVE/YouTube

Обсуждаемый в России запрет на ввоз семей мигрантов вызывает озабоченность в Казахстане. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе», — заявил он.

По словам Абаева, речь идет о судьбах людей, которые вносят свой вклад в развитие не только Казахстана, но и России. Он добавил, что связь между народами России и Казахстана имеет исторические истоки.

Посол подчеркнул, что для укрепления экономических связей между сторонами был создан Евразийский экономический союз, который основывается на четырех принципах — движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В рамках ЕАЭС граждане стран-участниц объединения могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений и пребывать в стране на условиях трудового контракта.

В начале сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Законодательная инициатива на этот счет уже готовится, отмечал он в интервью «России 24». Володин высказывал уверенность, что большинство депутатов ее поддержат.

Ранее в Госдуме призвали проверять на знание русского уже получивших гражданство мигрантов.

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