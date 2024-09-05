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В Госдуме выступили против права мигрантов перевозить семьи в Россию

Володин предложил запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

По мнению парламентария, ответственность за приехавшего в РФ иностранного гражданина должна лежать на предприятии, которое его пригласило.

Володин отметил, что в российском законодательстве есть «пробел», который позволяет мигрантам привозить с собой свои семьи, поэтому в настоящее время этот вопрос находится на обсуждении.

Спикер Госдумы добавил, что необходимо сделать так, чтобы трудовые мигранты помогали экономике России, соблюдая при этом законодательство и традиции страны. В этом случае «не будет проблем», считает Володин.

В начале сентября в Следственном комитете РФ заявили, что количество тяжких преступлений, совершенных иностранцами в стране в 2024 году, выросло на 12%. Всего было совершено 23 847 преступлений, в том числе тяжких.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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