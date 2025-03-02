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В Москве осудили мужчину за демотиватор с цитатой Геббельса

ТАСС: москвича оштрафовали за публикацию демотиватора с цитатой Геббельса
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Кузьминский суд Москвы оштрафовал жителя столицы за размещение в социальной сети изображения с цитатой нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса. Об этом пишет ТАСС.

На странице мужчины во «ВКонтакте» был демотиватор, на котором были фотография и высказывание министра пропаганды нацистской Германии. Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД составили на мужчину протокол о правонарушении.

Сам подсудимый раскаялся. Также суд принял во внимание инвалидность мужчины. В итоге москвича оштрафовали, но сумму не раскрыли — по закону она может варьироваться от 1 до 3 тысяч рублей.

Недавно жителю Нижегородской области назначили наказание в виде штрафа на сумму 4 млн рублей за реабилитацию нацизма. Мужчина выложил в соцсеть одного из региональных порталов искаженную информацию о героях Великой Отечественной войны и их подвигах.

В МВД сообщали, что за прошлый год около 4,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за демонстрацию нацистской символики.

Ранее россиянина осудили на 11 лет по делу о подготовке диверсии и осквернении памятника.

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