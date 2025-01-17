Житель Нижегородской области исказил данные о героях ВОВ и получил штраф в 4 млн рублей

В Нижегородской области мужчина получил штраф в 4 миллиона за реабилитацию нацизма

Жителю Нижегородской области назначили наказание в виде штрафа на сумму 4 млн рублей за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области в своем Telegram-канале.

По данным следствия, весной 2023 года осужденный, находясь дома, выложил в соцсеть одного из региональных порталов искаженную информацию о героях Великой Отечественной войны и их подвигах. Подобное действие приравнивается к осквернению символа воинской славы России и оскорблению памяти защитников Отечества, унижению чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в сообщении СК.

Расследование сотрудники ведомства проводили совместно с УФСБ России по Нижегородской области.

По решению суда мужчине назначен штраф в размере 4 млн. рублей. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сетях общего пользования сроком на три года.

В сентябре 2024 года в Орловской области осудили двоих молодых людей, которые осквернили символ воинской славы России. Речь о граффити с георгиевской лентой на территории культурно-досугового центра «Металлург».

Ранее сообщалось, что новосибирец, затушил Вечный огонь алкоголем и отправился в колонию.