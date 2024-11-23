Совладелец «Зимней вишни» вышел из колонии по УДО

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, получивший в 2022 году восемь лет колонии по делу о пожаре, был условно-досрочно освобожден, рассказал РИА Новости его адвокат Вадим Трифонов.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска», — сообщил защитник Вишневского.

В 2022 году совладелец ТЦ получил восемь лет колонии и штраф в 70 млн руб. за взятку, которую он дал бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания «Зимней вишни» с допущенными при реконструкции нарушениями. Срок Вишневский отбывал в исправительной колонии № 4 в Томске. В январе этого года мужчину перевели на принудительные работы в исправительный центр, смягчив наказание.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел трагический пожар. По факту случившегося возбудили три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу. В частности осужденная на 13,5 года экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок была выпущена из колонии из-за болезни.

Ранее танцор рассказал, как застал трагедии в «Крокусе» и ТЦ «Зимняя вишня».