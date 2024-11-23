По делу о пожаре в «Зимней вишне» уже освобождены 10 из 15 осужденных

По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово из колонии были освобождены уже 10 из 15 осужденных, передает РИА Новости.

23 ноября стало известно об условно-досрочном освобождении совладельца ТЦ Вячеслава Вишневского. В 2022 году он получил восемь лет колонии и штраф в 70 млн руб. за взятку, которую дал бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания «Зимней вишни» с допущенными при реконструкции нарушениями. Срок Вишневский отбывал в исправительной колонии № 4 в Томске. В январе этого года мужчину перевели на принудительные работы в исправительный центр, смягчив наказание.

Кроме него, с июня прошлого года освобождены были бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, руководитель и сотрудник компании – разработчика системы противопожарной безопасности «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и Александр Никитин, генеральный директор Надежда Судденок, пожарный Андрей Бурсин, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев, охранник Сергей Антюшин, экс-сотрудница Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей, а также экс-глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел трагический пожар. По факту случившегося возбудили три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных..

Ранее танцор рассказал, как застал трагедии в «Крокусе» и ТЦ «Зимняя вишня».