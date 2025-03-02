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Россиянам объяснили, как восстановить стаж без трудовой книжки

Юрист Виноградов: справки о доходах могут подтвердить потерянный стаж для пенсии
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Максим Блинов/РИА Новости

В случае потери трудовой книжки есть другой способ подтвердить свой стаж. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, подойдут сохранившиеся у работника трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации, банковские выписки и прочие документы, которые можно получить в государственных архивах, архивах предприятий или организаций, где работал человек.

Как правило, данные о сотрудниках хранятся долго, и их можно легко получить по запросу. Если документы утеряны по уважительной причине, то можно привлечь коллег и свидетелей, которые работали вместе с заказчиком справок.

Свидетели могут помочь подтвердить трудовой стаж, если все документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций и не сохранились даже в архивах.

«Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период», — добавил эксперт.

Однако в этом случае подтвердить можно будет только половину стажа для пенсии, предупредил он.

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