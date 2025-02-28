Россиянам объяснили, как получить накопительную пенсию

Для получения накопительной пенсии необходимо подать заявление. Сделать это можно несколькими способами, в том числе через «Госуслуги», в офисе Соцфонда РФ или негосударственного пенсионного фонда, рассказал RT депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

После подачи заявления его будут рассматривать до десяти рабочих дней, но при необходимости получить дополнительные документы этот срок может увеличиться и до трех месяцев. Не всегда все проходит гладко – возможны ошибки в начислениях и отказы. Такое бывает, например, если при выдаче СНИЛС продублировались лицевые счета. Столкнувшимся с этим гражданам следует подать заявление с верными данными для перерасчета.

Если сумма меньше 412 тысяч рублей, то получить ее можно единовременной выплатой, а если больше, то ежемесячными платежами с ожидаемым в этом году периодом выплаты в 22,5 года. Например, при накоплениях порядка 500 тысяч рублей ежемесячно к основной сумме пенсии будет добавляться 1852 рубля. В целом размеры выплат варьируются исходя из накопленной суммы и периода выплат, заключил Гаврилов.

Напомним, женщины имеют право на ежемесячные выплаты по накопительной пенсии с 55 лет, а мужчины — с 60-ти. Выплаты доступны, если сумма накоплений превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Сейчас минимальный порог составляет 1520 рублей в месяц.

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