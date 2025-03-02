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В детском доме в ЛНР нашли список насильно вакцинированных детей

RT: в детском доме Лисичанска нашли список из 20 насильно вакцинированных детей
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Freepik.com

В одном из детских домов Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) нашли список детей, которым при киевском режиме иностранные медики принудительно делали прививки неизвестными вакцинами. Об этом сообщает военный корреспондент RT Саргон Хадай.

«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезенных иностранными медиками», — заявил военкор.

Хадай добавил, что обнаружили документы о насильственной вакцинации детей спецподразделения Росгвардии и сотрудники Федеральной службы безопасности России. По словам военкора, существуют факты того, что международные европейские организации причастны к этому.

Позже этих детей отправили в Европу, после чего их следы потерялись, заключил Хадай.

26 февраля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия работает над тем, чтобы вернуть домой 16 детей с территории Украины. Детский омбудсмен уточнила, что речь идет о тех детях, которые были разлучены с родными из-за изменений линии фронта или иных семейных обстоятельств.

Также Львова-Белова рассказала, что новые группы детей для воссоединения с семьями на Украине и в России будут сформированы в 2025 году.

Ранее очевидец рассказал о расстрелах ВСУ детей в ДНР.

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