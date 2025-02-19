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Очевидец рассказал о расстрелах ВСУ детей в ДНР

РИА Новости: солдаты ВСУ расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли четверых детей в Новогродовке в Донецкой народной республике. Об этом рассказал РИА Новости местный житель, который стал свидетелем этого преступления.

По его словам, он застал трагедию на улице Тургенева. Он видел, как дети убегали из окон, когда украинские военные открыли по ним огонь. Самому старшему ребенку было 15 лет. Всего убегало пятеро детей — выжил лишь один из них.

До этого российский военный, лейтенант Артем Алексенцев с позывным Крестик рассказывал, что украинские солдаты минировали тела мирных жителей Авдеевки.

Недавно ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Алешки в Херсонской области, в результате чего не стало трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он сообщил, что ВСУ использовали беспилотники «Баба-Яга» для разбрасывания мин-лепестков, которыми сейчас усеян город. Также на территории населенного пункта много неразорвавшихся кассет.

Ранее ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепесток» в курском селе.

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