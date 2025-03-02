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Директор ЗАЭС объяснил, как миссия МАГАТЭ помогает противостоять ВСУ

На ЗАЭС заявили, что присутствие инспекторов МАГАТЭ сдерживает атаки ВСУ
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Alexander Ermochenko/Reuters

Директор ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции) Юрий Черничук по итогам ротации инспекторов агентства в Telegram-канале станции рассказал о роли наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его словам, сотрудники ЗАЭС предоставили инспекторам организации доступ ко всем объектам.

«Наличие экспертов на площадке помогает нам сдерживать те безрассудные попытки противника воздействовать на атомную станцию, на объекты инфраструктуры станции и на город», — сообщил Черничук.

Он сообщил, что 1 марта на ЗАЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ. Она должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций ВСУ». В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС.

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