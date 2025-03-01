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ВСУ перебросили сводные подразделения на одно из направлений в Курской области

ТАСС: украинские войска направили дополнительные силы на помощь ССО в Лебедевке
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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в село Лебедевка, расположенное в Курской области, дополнительные сводные подразделения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника, новоприбывшие подразделения должны были оказать помощь находящимся в населенном пункте Силам специальных операций (ССО) Украины.

«Однако сразу после прибытия на позиции насильно мобилизованные украинцы отступили под огнем нашей артиллерии», — подчеркнул он.

В российских силовых структурах добавили, что сейчас в районе Лебедевки идут активные боевые действия. Как сказал источник, Вооруженные силы РФ продолжают «перемалывать» формирования ССО.

28 февраля министерство обороны РФ заявило, что за прошедшую неделю военнослужащие страны освободили от ВСУ четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о деревнях Новая Сорочина и Орловка, а также селе Погребки и поселке Никольский.

До этого российские подразделения взяли под огневой контроль трассу СуджаКоренево в Курской области. Telegram-канал SHOT писал, что благодаря этому до смыкания так называемого «Суджанского котла» осталось 3,5 км.

Ранее бойцы ВС РФ ударили по группе украинских военных, готовившихся зайти в Курскую область.

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