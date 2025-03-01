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В Петербурге мужчина обнаружил чемоданы с расчлененным телом

В Петербурге нашли чемоданы с останками человека
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Global Look Press

В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным телом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около дома по Славянской улице. Мужчина купался недалеко и обратил внимание на чемоданы.

«Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются», – сообщается в публикации.

По данным «Mash на Мойке», части тела были обнаружены в одном чемодане, рядом также находилась сумка, содержимое которой сейчас проверяют.

Подобный случай произошел в Ленобласти в середине февраля. В Гатчинском районе обнаружили тело 32-летней женщины со следами насилия и отверстием на подбородке. По данным местных СМИ, погибшая после окончания рабочего дня ушла из магазина, но домой так и не вернулась.

Подозреваемым стал мигрант, который уже признался в содеянном. Совершив преступление, он уехал на родину. Известно, что женщина была третьей и неофициальной женой иностранца.

Ранее в МВД рассказали, как находят преступников спустя десятилетия.

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