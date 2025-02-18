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В лесу Ленобласти нашли тело пропавшей более двух недель назад женщины

В Ленинградской области обнаружили тело пропавшей в феврале женщины

В Ленобласти правоохранители выясняют обстоятельства смерти женщины, тело которой нашли в Гатчинском районе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, в начале февраля 32-летняя работница алкомаркета вышла с работы, но домой не вернулась. Обеспокоенный брат заявил в полицию о ее пропаже. Тело обнаружили накануне в лесу недалеко от села Романовка.

«На ее теле были следы насилия, в частности, — странное отверстие на подбородке», – сообщается в публикации.

В СК РФ полагают, что к преступлению причастен знакомый погибшей. Он уже признался в содеянном. По версии следователей, иностранец совершил преступление и уехал к себе на родину, но местные власти задержали его.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в ведомстве.

По данным «Фонтанки», погибшая была третьей и неофициальной женой мигранта, с которым незадолго до произошедшего развелась по мусульманскому обычаю.

Ранее ревнивец из Самары запер любимую в квартире и грозил облить ее кислотой.

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