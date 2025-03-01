В МВД рассказали, как находят преступников спустя десятилетия

Главный эксперт-криминалист МВД Казьмин рассказал, как раскрывают преступления через 50 лет

Отдельные объекты, изъятые с места преступления, могут быть повторно исследованы криминалистами даже спустя долгое время, заявил в интервью «Газете.Ru» начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

«Отдельные объекты могут храниться длительное время. Это позволяет спустя годы повторно их исследовать с помощью инновационных технологий и методик, и получить ранее неизвестную информацию о преступнике», — сказал Казьмин.

По его словам, так в прошлом году удалось доказать причастность мужчины к преступлению, совершенному почти 50 лет назад.

«В 1976 году в Москве убили пожилую женщину, а из ее квартиры похитили ценности. При проверке следов рук, изъятых с места происшествия, с применением новых технических возможностей (по базе данных дактилоскопической информации МВД России) были установлены совпадения с отпечатками пальцев гражданина М., 1948 года рождения», — объяснил глава ЭКЦ МВД России.

Подробнее о том, какой цифровой след выдает преступников и как он помог выйти на организаторов крупнейшей площадки наркоторговли Hydra — читайте в полном интервью.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали преступника, надругавшегося над девочкой 27 лет назад. Им оказался оказался серийный педофил, получивший среди силовиков прозвище «Доктор».