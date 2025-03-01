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Участников программы «Время героев» назвали лучшим кадровым резервом

Герой ДНР Жога: программа «Время героев» показала свою состоятельность
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

За год работы программа «Время героев» показала свою полную состоятельность, заявил «Газете.Ru» полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.

«Свою роль сыграл грамотный подбор участников программы, системы тестирования и эффективная программа обучения. В итоге еще в ходе прохождения программы многие участники продемонстрировали готовность к выполнению важных государственных задач на гражданской службе», — сказал он.

По словам Жоги, программа не могла быть настолько эффективной без участия президента РФ Владимира Путина.

«Его доверие к участникам, личное участие дорогого стоит. Главное – нам, фронтовикам была дана возможность продолжить приносить пользу народу и государству», — отметил он.

Также Жога добавил, что СВО стала быстрым и жестким экзаменом.

«Каждый показал, что из себя представляет. И, конечно, отличившиеся ветераны СВО готовы и должны продолжать свое служение на гражданской службе. Для страны это лучший кадровый резерв», — сказал он.

Жога подчеркнул, что в условиях санкций и жесткой мировой конкуренции единственным эффективным путем развития является повышение качества работы госструктур.

«Мы часто и совершенно правильно говорим про повышение производительности труда в экономике. Тот же принцип применим и в государственном управлении. Убежден, выпускники программы «Время героев» станут эффективными носителями этих изменений», — заключил он.

Напомним, программа была инициирована президентом России Владимиром Путиным в ходе послания федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

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