В Уфе испеченный Хабировым блин продали за 10 тысяч рублей

Блин, испеченный главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, продали на масленичной ярмарке за 10 тыс. рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

По данным журналистов, праздничное мероприятие состоялось в Уфе. Его организаторы провели акцию «Добрый блин», в рамках которой жителям и гостям города предлагалось самостоятельно приготовить популярное лакомство и продать его на аукционе.

«Вырученные средства собираются отправить на нужды военных», — говорится в публикации.

Из текста следует, что глава региона испек блин вместе с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым.

27 февраля в административном центре Донецкой народной республики (ДНР) в честь Масленицы сожгли чучела трех европейских политиков. Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

Комментируя ситуацию, руководитель штаба «Молодой гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский назвал этих людей «врагами нашей страны и нехорошими товарищами».

Ранее россиянам рассказали о происхождении фразы «первый блин комом».