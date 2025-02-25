Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Историк кулинарии объяснил значение фразы «первый блин комом»

Повар Сырников: фраза «первый блин комом» имеет несколько значений
close
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Фраза «первый блин комом» имеет несколько происхождений. Об этом газете «Взгляд» рассказал повар и историк кулинарии Максим Сырников.

По его словам, первая, техническая причина связана с тем, что раньше блины пекли в печи. Первый часто получался неровным и прилипшим из-за того, что сковорода не успевала прогреться. Вторая причина связана с ритуальным значением — на Руси блины имели сакральное значение и их отдавали духам предков или бедным в ходе обрядов. В связи с этим их не старались делать идеально, пояснил эксперт.

«Еще имеет место быть практический опыт. Дело в том, что приготовление блинов требует определенного навыка. Первый блин может быть неудачным, так как тесто еще не распределилось равномерно по сковороде, а повар только «набивает руку». С каждым следующим блином процесс становится более отлаженным», — сказал Сырников.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова до этого рассказала «Газете.Ru», что одними из самых вредных начинок для блинов на Масленицу являются сгущенное молоко, варенье и джем. Они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина, пояснила она.

Ранее диетолог рассказала, какая порция блинов не навредит фигуре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами