Историк кулинарии объяснил значение фразы «первый блин комом»

Фраза «первый блин комом» имеет несколько происхождений. Об этом газете «Взгляд» рассказал повар и историк кулинарии Максим Сырников.

По его словам, первая, техническая причина связана с тем, что раньше блины пекли в печи. Первый часто получался неровным и прилипшим из-за того, что сковорода не успевала прогреться. Вторая причина связана с ритуальным значением — на Руси блины имели сакральное значение и их отдавали духам предков или бедным в ходе обрядов. В связи с этим их не старались делать идеально, пояснил эксперт.

«Еще имеет место быть практический опыт. Дело в том, что приготовление блинов требует определенного навыка. Первый блин может быть неудачным, так как тесто еще не распределилось равномерно по сковороде, а повар только «набивает руку». С каждым следующим блином процесс становится более отлаженным», — сказал Сырников.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова до этого рассказала «Газете.Ru», что одними из самых вредных начинок для блинов на Масленицу являются сгущенное молоко, варенье и джем. Они содержат много простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это может негативно влиять на работу поджелудочной железы и приводить к резким скачкам инсулина, пояснила она.

Ранее диетолог рассказала, какая порция блинов не навредит фигуре.