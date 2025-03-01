Путин позвонил матери одного из псковских десантников

Президент России Владимир Путин позвонил матери погибшего в бою с чеченскими сепаратистами бойца Марка Евтюхина Лидии Евтюхиной в годовщину подвига псковских десантников на высоте 776. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Лидия Ивановна Евтюхина поддерживает связь со всеми, кто потерял своих родных тогда, занимается координацией помощи, удовлетворением различных запросов семей погибших и делает это добровольно и уже очень долгое время», — рассказал Песков.

Во время боя псковских десантников с многократно превосходящими силами противника 29 февраля — 1 марта 2000 года 35-летний командир псковских десантников Марк Евтюхин получил несколько ранений, однако продолжил командовать подчиненными и обеспечил отход разведдозора к опорному ротному пункту. Мужчине было присвоено звание Героя России посмертно.

Подробнее о гибели шестой роты псковских десантников в Чечне читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК РФ задержал еще троих членов банды Басаева за атаки на псковских десантников.