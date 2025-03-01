«Вы козлы, вы нас предали»: как погибла 6-я рота в Чечне

25 лет назад псковские десантники вступили в неравный бой с чеченскими боевиками

Боевики так близко, что слышны их голоса, подмоги нет, патроны кончаются — так 25 лет назад погибали, сражаясь, в чеченских горах десантники 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Бой на высоте 776.0 — один из самых трагических эпизодов Второй чеченской войны. Правда ли боевики пытались подкупить десантников, почему им не пришли на помощь, и сколько на самом деле тел осталось на той высоте — в материале «Газеты.Ru».

«Десантники шашлыки жарили»

«Уже именно как банды, крупные формирования, как таковых с сегодняшнего дня [чеченских боевиков] не существует. Остались огрызки, отщепенцы, которые сегодня разбегаются небольшими группами, дабы спасти свои шкуры», — так заявил первый замкомандующего Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, генерал-полковник Геннадий Трошев 29 февраля 2000 года. В шесть вечера по московскому времени того же дня министр обороны Игорь Сергеев доложил исполняющему обязанности президента Владимиру Путину о «взятии последнего оплота бандформирований в Чечне», села Шатой, и успешном завершении «третьего этапа контртеррористической операции».

На одной из безымянных высот в Аргунском ущелье в это время уже гибли в окружении псковские десантники.

Потеряв Шатой, «огрызки» боевиков не разбежались маленькими группками, а решили пробиваться крупными отрядами. Именно с таким отрядом численностью несколько тысяч человек столкнулись 29 февраля десантники 6-й роты 2-го батальона 76-й (Псковской) дивизии ВДВ.

close Труп солдата Сергея Тимошина, воевавшего в составе 6-й роты 10-го полка ВДВ РФ, 2000 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Десантникам была поставлена задача не допустить возможного прорыва боевиков. Но добирались они к месту назначения пешим маршем — в горном лесу не было найдено ни одной подходящей площадки для десантирования. Техника по этой местности пройти не могла. На себе солдаты, которым предстояло обустроить базовый зимний лагерь, несли продовольствие (сухой паек), воду, палатки, спальники, печки-буржуйки — вместо тяжелого вооружения.

Трошев позже будет объяснять, что никто «не мог предположить», что боевиков будет так много.

В первые дни после гибели роты Главная военная прокуратура упрекала десантников в том, что те «позволили застать себя врасплох».

«Они сами виноваты в этом. Знаете, первый день весны, солнышко, они там принялись шашлыки жарить»,

— цитировала позицию прокуратуры газета «Московский комсомолец».

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По словам выживших, в тот день стояла пасмурная погода, в горах опустился сильный туман. В 12:30 разведчики десантников неожиданно напоролись на боевиков. Тех оказалось кратно больше, поэтому роте пришлось занять оборону на ближайшей высоте 776.0.

«Обстреляли из минометов и постепенно окружили. Лупили почти в упор из автоматов, пулеметов, подствольников, гранатометов, месиво страшное», — вспоминал переживший бой гвардии старший сержант Александр Супонинский.

Несмотря на свое численное превосходство, в какой-то момент боевики попытались подкупить десантников.

«Нас тут очень много, раз в десять больше вас. Зачем тебе неприятности, командир?» — увещевали сепаратисты по радио, но в ответ услышали лишь «виртуозный мат».

В таком виде эти переговоры спустя много лет, в 2011 году пересказал журналистам один из офицеров ГРУ, в то время прослушивавший эфир боевиков.

«Ну где же вы, сволочи»: почему рота осталась без подмоги?

Десантники начали нести потери. Командира роты снял снайпер, а один из трех ее взводов расстреляли, пока тот поднимался по склону. Тем не менее российские солдаты героически отбивали атаки до поздней ночи, потеряв 31 человека . При этом окруженная 6-я рота весь день оставалась в одиночестве, ее поддерживала только артиллерия.

close Похороны погибших в Чечне десантников 6-й сводной роты 104-го Черехинского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 2000 год Владимир Вяткин/РИА Новости

«Непонятно, почему к нам никто не пришел [на помощь]. Ну ладно еще не прислали вертолеты: у нас не было авиакорректировщика, да еще «зеленка» кругом — от вертушек мало толку. Но ведь четвертая рота рядом была. Просто приказа не было»,

— говорил позднее журналистам гвардии сержант Андрей Поршнев.

Из дневника Трошева следует, что по боевикам в том районе с полудня 29 февраля до раннего утра 1 марта выпустили 1,2 тыс. снарядов , так что даже «краска на стволах обгорела». Супонинский с Поршневым подтверждали, что артиллерия «здорово помесила» атакующих чеченцев, и «по духам» потратили «наверно, вагона два снарядов».

По словам Трошева, командование в неназванное время выдвинуло на высоту «парашютно-десантную роту», но та не смогла пройти через боевиков.

«По головам не считали»: сколько на высоте погибло боевиков?

Бой закончился к шести утра 1 марта , когда десантники на высоте перестали выходить на связь.

По версии Трошева, под конец рота вызвала огонь сама на себя. Это опровергал журналист Владимир Сварцевич, изучивший запись радиопереговоров десантников.

«Патетические слова, которые якобы [взявший в какой-то момент командование комбат] Марк Евтюхин сказал по рации: «Вызываю огонь на себя!» — были неправдой. На самом деле он сказал: «Вы козлы, вы нас предали, [уроды]!» — передавал Сварцевич.

close Обелиск в честь воинов-десантников 6-й роты, погибших в Чечне, 2003 год Владимир Вяткин/РИА Новости

На высоте 776.0 погибло 84 десантника, включая 13 офицеров , выжили лишь шестеро. Вопрос, сколько потеряли боевики, остается одной из главных частей мифа об этом бое. Так некоторые российские ресурсы писали, что десантникам противостояли 2,5–3 тыс. чеченцев, из которых полегло около 600 человек (Трошев в своем дневника называл цифру в 400 убитых «хаттабовцев»).

«Я не знаю, откуда взяли эту цифру — 600 погибших боевиков. Не от нас. Я их по головам не считал. Надо отдать им должное: всех своих убитых они забрали с собой... Но чеченской крови там ужас сколько было на земле!» — обращал внимание Супонинский.

Сами сепаратисты, ожидаемо, опровергали свои потери, заявив, что против десантников сражались 70 «моджахедов», из которых «за двое суток сражения стали шахидами 25». Верховный суд Чечни постановил, что десантники сражались против «не менее 200 человек».

«Главное, чтобы их помнили»

Несмотря на разногласия в деталях, фактом остается героизм десантников, которые не сдались и до последнего противостояли многократно превосходящим их боевикам.

close Возложение цветов к памятнику 6-й роте Псковской дивизии, 2015 год Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Отказались от переговоров и расстреляли белый флаг», — говорилось в показаниях одного из участников боя со стороны сепаратистов.

«В какой-то момент они стеной на нас пошли. Одна волна пройдет, мы их перестреляем, полчаса передышки — и еще одна волна... Много их было. Просто шли на нас — глаза выпученные, орут: «Аллах акбар», — описывал Поршнев.

И Трошев, и выжившие рассказывали, что десантники сходились с чеченцами даже врукопашную, «рубились саперными лопатками, ножами, прикладами». Под конец противники стояли так близко друг от друга, что на горе были слышны «смех, издевки, подколы» боевиков.

«Мы до конца выполняли свой долг и остались верными присяге. Никто не струсил, не бросил оружия, не сдался, не убежал. Все бились до конца. За себя, за братишек, за Родину. Лучшие люди погибли. Лучшие! Теперь главное — чтобы их помнили!» — подчеркивал Супонинский.