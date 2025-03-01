В Брянске педагог ударил ребенка указкой и стал фигурантом дела

В Брянске ребенок получил травму после того, как учитель применил к нему силу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, учитель физкультуры ударил ученика четвертого класса указкой. Мальчику пришлось обратиться в медпункт.

«Был зафиксирован кровоподтек верхней части бедра», – сообщается в публикации.

После произошедшего сотрудники прокуратуры организовали проверку. В результате педагогу объявили выговор. В отношении мужчины возбудили административное дело по статье о побоях. На данный момент его рассматривает суд.

Помимо этого, к ответственности привлекли директора. Так как учитель нарушил права ребенка, глава администрации школы получил представление. Его также обязали выплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.

До этого суд вынес приговор педагогу коррекционного интерната в Якутии. По версии следствия, женщина истязала воспитанников, за это она получила срок четыре года, который она проведет в колонии общего режима.

Ранее в Башкирии учителя обвинили в приставаниях к ученице.