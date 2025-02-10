Сотрудницу якутского интерната, обвинившую коллегу в избиении детей, отправили в колонию

В Якутии бывшую воспитательницу школы-интерната, которая обвинила свою коллегу в истязании детей, осудили по этой же статье, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Приговор экс-сотруднице коррекционной школы-интерната для неслышащих Валентине Федоровой огласил Якутский городской суд. За истязание несовершеннолетних и дачу заведомо ложных показаний ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, женщину лишили права работать с детьми и обязали выплатить потерпевшим 600 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда. Было установлено, что Федорова из личной неприязни проявляла жестокое отношение к своим подопечным с 2018 по 2022 год, регулярно подвергая детей физическому насилию.

Летом 2023 года СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в этой образовательном учреждении. Это произошло после того, как Федорова заявила, что ее коллега Любовь Прокопьева истязает несовершеннолетних воспитанников. Женщина заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.

Позднее стало известно, что педагоги и воспитатели школы-интерната за период с 2009 по 2017 год и с 2022 по 2024 год причиняли физические и психические страдания воспитанницам, родившимся в 2003 и 2011 годах. Тогда СК возбудил дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Ранее в Красноярске няня, истязавшая детей в детском саду, получила три года колонии.