Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудницу якутского интерната, обвинившую коллегу в избиении детей, отправили в колонию

Экс-сотрудницу коррекционного интерната в Якутии осудили за истязание детей
close
Depositphotos

В Якутии бывшую воспитательницу школы-интерната, которая обвинила свою коллегу в истязании детей, осудили по этой же статье, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Приговор экс-сотруднице коррекционной школы-интерната для неслышащих Валентине Федоровой огласил Якутский городской суд. За истязание несовершеннолетних и дачу заведомо ложных показаний ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, женщину лишили права работать с детьми и обязали выплатить потерпевшим 600 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда. Было установлено, что Федорова из личной неприязни проявляла жестокое отношение к своим подопечным с 2018 по 2022 год, регулярно подвергая детей физическому насилию.

Летом 2023 года СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в этой образовательном учреждении. Это произошло после того, как Федорова заявила, что ее коллега Любовь Прокопьева истязает несовершеннолетних воспитанников. Женщина заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.

Позднее стало известно, что педагоги и воспитатели школы-интерната за период с 2009 по 2017 год и с 2022 по 2024 год причиняли физические и психические страдания воспитанницам, родившимся в 2003 и 2011 годах. Тогда СК возбудил дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).

Ранее в Красноярске няня, истязавшая детей в детском саду, получила три года колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами