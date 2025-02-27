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В Башкирии учителя обвинили в приставаниях к ученице

Ufa1: учителя из Кумертау обвинили в приставаниях к школьнице
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кумертау 59-летнего учителя одной из местных гимназий задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Ufa1.ru.

По информации издания, мужчина окончил географический факультет Башкирского государственного университета, долгое время работал машинистом. На момент задержания он трудился преподавателем ОБЖ в гимназии-интернате №  3 имени Рахимова, а также учил школьников игре на национальном инструменте.

В пресс-службе республиканского Следственного управления в беседе с журналистами подтвердили факт задержания педагога за домогательства к ученице и возбуждения в отношении него уголовного дела. Также там уточнили, что учителю предъявили обвинение.

«Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали СМИ в ведомстве.

Ранее в Ташкенте пожилого учителя музыки, пытавшегося изнасиловать ученицу, отправили в колонию.

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