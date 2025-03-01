В ГД предупредили о введении штрафов за рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах

Российских рекламодателей будут штрафовать за размещение рекламы в незарегистрированных Telegram-каналах с аудиторией более 10 тыс. человек. Об этом в ходе встречи с участниками Высшей школы новых медиа заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, передает ТАСС.

«За репост такого канала также будет штраф», — заявил он.

По словам Горелкина, данная мера направлена на вытеснение базы из анонимного сектора и снижение количества получаемых ими средств.

В ходе этого же выступления Горелкин заявил, что возвращение иностранных компаний в хорошо замещенные сегменты российского рынка практически нереально. По его словам, для возвращения компаний необходимо проанализировать, насколько качественно были замещены отрасли рынка, и после этого делать выводы.

До этого сообщалось, что примерно 9% (8,8%) русскоязычных Telegram-каналов подлежат обязательной регистрации в Роскомнадзоре (РКН). Сбор данных проводился 7 февраля 2025 года. Из 226 тысяч открытых каналов активными оказались 102 тысячи, публиковавших новые сообщения в период с 1 января по 7 февраля 2025 года.

Ранее выяснилось, что YouTube изменит способ показа рекламы.