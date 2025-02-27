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В Госдуме призвали очистить улицы от бездомных животных, нападающих на людей

Депутат Гимбатов: нужно очистить улицы российских городов от бездомных собак
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Улицы российских городов следует очистить от «агрессивных тварей», то есть бездомных животных. Такое заявление депутат Андрей Гимбатов сделал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что гуманное отношение к животным — нормально для любого адекватного человека. Однако, по мнению депутата, это не должно распространяться на «кровожадных диких зверей» в городах России. Гимбатов напомнил о регулярных случаях нападения собак на людей и назвал существующие меры правового регулирования недостаточными.

«‎Необходимо вернуться к этому, чтобы прямо в федеральном законе прописать основные параметры, которые избавляют наших граждан от этого риска», — предложил парламентарий.

По его словам, специалисты должны признавать собак агрессивными, а также необходимо продумать механизмы отлова и эвтаназии таких животных.

До этого в Челябинской области агрессивная собака вцепилась в лицо ребенку. Собака, предположительно, бездомная, напала на восьмилетнего мальчика возле дома №18 на улице Чкалова. Пес укусил ребенка за лицо и руку, однако ее от повреждений защитила куртка.

Ранее в Хабаровском крае стая собак едва не растерзала ребенка.

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