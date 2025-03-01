В МВД рассказали о задержании основателя Hydra по цифровому следу

Идентифицировать организаторов и участников крупнейшей платформы наркоторговли Hydra помогло изучение переписки в мессенджерах. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

«Речь злоумышленников как криминалистически значимый след анализируют при автороведческих, лингвистических и фоноскопических экспертизах. К слову, новейшие методики исследования текстов в переписках в мессенджерах позволили найти и привлечь к ответственности организаторов и участников крупнейшей платформы наркоторговли Hydra», — рассказал Казьмин.

По его словам, современные криминалистические средства помогают изымать значительное количество цифровой информации о самом пользователе, его смартфоне и действиях.

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