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В МВД рассказали о задержании основателя Hydra по цифровому следу

Генерал МВД Казьмин: идентифицировать организаторов Hydra помогла переписка
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Идентифицировать организаторов и участников крупнейшей платформы наркоторговли Hydra помогло изучение переписки в мессенджерах. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

«Речь злоумышленников как криминалистически значимый след анализируют при автороведческих, лингвистических и фоноскопических экспертизах. К слову, новейшие методики исследования текстов в переписках в мессенджерах позволили найти и привлечь к ответственности организаторов и участников крупнейшей платформы наркоторговли Hydra», — рассказал Казьмин.

По его словам, современные криминалистические средства помогают изымать значительное количество цифровой информации о самом пользователе, его смартфоне и действиях.

Подробнее о том, как раскрывают преступления 50-летней давности и заменит ли ИИ криминологов — читайте в полном интервью.

Ранее в МВД рассказали, что для защиты телефона от мошенников лучше использовать PIN, чем графический ключ, не сохранять пароли в браузере и отключить на телефоне функцию показа сообщений на заблокированном экране.

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