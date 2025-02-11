Россиянам рассказали, как защитить телефон от кибермошенников

Для защиты телефона от мошенников нужно следовать шести простым правилам. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

«Используйте сложный пароль на разблокировку — 6+ символов, лучше PIN, чем графический ключ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для защиты данных лучше не использовать автосохранение паролей в браузере, а отдавать предпочтение более надежным сервисам, среди которых Bitwarden, 1Password, KeePass. Кроме того, для защиты личных данных лучше отключить на телефоне функцию показа сообщений на заблокированном экране.

В пресс-службе добавили, что россиянам стоит заранее подумать о возможных последствиях и установить на смартфон приложения для удаленной блокировки. Помимо этого, для входа в важные приложения стоит использовать технологию Face ID, а также не оставлять телефон без присмотра.

До этого заместитель председателя Банка России Герман Зубарев напомнил, что «безопасных счетов» для защиты средств не существует. По его словам, под таким предлогом звонят телефонные мошенники. Эксперт подчеркнул, что схемы аферистов могут меняться. При этом все они пытаются получить код SMS или push-уведомления под предлогом того, чтобы защитить деньги граждан.

Ранее в Самаре пенсионерка отдала мошенникам 421 млн рублей.