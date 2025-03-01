Вышли на след спустя 30 лет. Как раскрывают запутанные дела

Генерал МВД Казьмин: за год на новых территориях криминалисты помогли раскрыть более 500 преступлений

Как раскрывают преступления 30-летней давности, какой цифровой след выдает преступников и как он помог выйти на организаторов крупнейшей площадки наркоторговли Hydra — об этом по случаю профессионального праздника «Газете.Ru» рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

— В прошлом году экспертно-криминалистическая служба МВД России отметила 105-летие. Что изменилось в работе службы за последние годы?

— Вектор развития всем общественным отношениям задает научно-технический прогресс. Под его влиянием меняется и преступность. Чтобы эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, мы адаптируем достижения науки для решения правоохранительных задач.

Сегодня в МВД России создана масштабная сеть экспертно-криминалистических подразделений. Она самая многочисленная среди государственных экспертных организаций: в штате свыше 18 тыс. сотрудников.

В МВД России ежегодно проводят более 1 млн экспертиз и исследований по 52 направлениям. За последние несколько лет в практику введены еще три новых вида в сфере строительства и лесотехники.

В среднем в каждом субъекте РФ открыто по четыре-пять новых направлений. Продолжается работа по развитию экспертно-криминалистической службы Донбасса и Новороссии.

Только в 2024 году, несмотря на непростые условия работы, в Запорожье появилось 12 новых видов исследований, в Херсоне — 14.

close Открытие современной лаборатории генетических исследований в Херсонской области МВД России

Всего в каждом подразделении новых регионов проводят более 30 видов экспертиз, в том числе генетические, взрыво- и пожарно-технические, лингвистические, и новые — строительно-технические.

В Луганской Народной Республике ввели в эксплуатацию первый в регионе кустовой межрайонный криминалистический лабораторный комплекс. За 2024 год в четырех присоединенных субъектах с участием экспертов раскрыто более полутысячи тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных пять и 10 лет назад.

Выезжая в территориальные органы, я убедился, что у нас работают действительно уникальные люди. Некоторые из них имеют право самостоятельно проводить 10 и более видов экспертиз. Это повышает эффективность работы даже небольшого подразделения.

— В прошлом году в закон «О государственной геномной регистрации» внесли ряд поправок, например, родственников пропавших без вести тоже обязали проходить эту процедуру. Что это дало, как изменило работу криминалистов?

— ЭКЦ МВД России принимал непосредственное участие в разработке этих законов, поэтому мы были готовы к их реализации. В системе Министерства создана разветвленная сеть генетических лабораторий. Они работают в 81 субъекте России, включая регионы Новороссии и Донбасса.

В прошлом году генетические экспертизы начали проводить в Камчатском крае и Архангельской области. Эта работа приносит результаты.

Мы установили личности нескольких тысяч пропавших без вести. С помощью генетических исследований раскрыты десятки тысяч преступлений.

close Аппарат сканирования ДНК в экспертно-криминалистическом центре Херсонской области МВД России

Например, теперь можно идентифицировать гражданина, который был в розыске с 2006 года. При геномной регистрации его брата мы получили совпадение данных ДНК с генотипом останков. Так удалось установить личность мужчины.

— Как криминалисты раскрывают преступления прошлых лет? Сколько могут храниться материалы, которые вы исследуете?

— Отдельные объекты могут храниться долго. Поэтому спустя годы можно повторно их исследовать благодаря инновационным технологиям и методикам. Так можно получить новую информацию о преступнике.

Например, в начале 2025 года раскрыто убийство семи человек , совершенное в городе Каменск-Уральском Свердловской области еще в 1993 году. Преступник одурманил жертв клофелином и убил молотком.

Изъятые более 30 лет назад биологические следы повторно исследовали с использованием современных стандартов анализа ДНК. При проверке полученных генотипов по федеральной базе установили совпадение. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.

В прошлом году удалось доказать причастность мужчины к преступлению, совершенному 48 лет назад. В 1976 году в Москве убили пожилую женщину, а из ее квартиры похитили ценности.

close Эксперт-криминалист проводит исследования и экспертизы на современном высокоточном аналитическом оборудовании Максим Блинов/РИА Новости

При проверке следов рук, изъятых с места происшествия, с применением новых технических возможностей (по базе данных дактилоскопической информации МВД России) были установлены совпадения с отпечатками пальцев гражданина М., 1948 года рождения.

— Как обстоят дела с сотрудничеством представителей ЭКЦ МВД России и коллегами из других стран?

— Совершенствование методик экспертно-криминалистического сопровождения раскрытия и расследования преступлений невозможно без учета мировой практики.

Международная деятельность службы нацелена на наращивание партнерства. В течение 2024 и начале 2025 годов состоялись продуктивные рабочие встречи с коллегами из Вьетнама, Монголии, Никарагуа, ОАЭ, Перу и Сербии. Отмечу, что представители экспертных подразделений, входившие в состав делегаций этих государств, прибыли к нам впервые.

Также в прошлом году мы успешно продолжили сотрудничество с экспертными службами Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В 2024 году ЭКЦ МВД России и Институтом судебной экспертизы Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам подписан Меморандум о сотрудничестве в области судебно-экспертной деятельности. В числе прочего он предусматривает обмен опытом, участие в научно-представительских мероприятиях, обучение специалистов на нашей базе.

— Какие новые технологии применяются в российской криминалистике?

— Технологии, связанные с применением искусственного интеллекта и нейросетей, машинным обучением и аналитикой больших данных, 3D-моделированием. Все эти решения апробируются, оценивается их потенциал в экспертно-криминалистической деятельности.

В ЭКЦ МВД России созданы условия для развития экспериментальной научно-исследовательской деятельности. На нашей базе объединены специалисты разного профиля, проводятся междисциплинарные исследования.

В двух научных лабораториях изучаются проблемы компьютерной лингвистики и беспилотных аппаратов. Площадка ЭКЦ МВД России востребована для развития инициативных научно-исследовательских проектов и обмена практическим опытом. Кроме того, мы заключили соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами страны.

close Эксперт-криминалист проводит следственные действия в лаборатории Константин Михальчевский/РИА Новости

— Многие преступления сегодня совершают в киберпространстве. Что можно узнать по цифровому следу?

— Любой пользователь телекоммуникационных устройств оставляет в информационном пространстве много данных о себе, своем смартфоне и действиях. Они могут долго храниться.

С помощью современных криминалистических средств можно изымать такую цифровую информацию. Хороший пример — участие экспертов в раскрытии преступлений, связанных с дистанционными мошенничествами.

Их особенность — в территориальной удаленности мест преступления и выведения похищенных денег. Компьютерная и радиотехническая экспертизы позволяют получить сведения о злоумышленниках и их действиях, об эпизодах преступлений, которые до этого момента оставались неизвестными, поскольку потерпевшие о них не заявляли.

Так, в Архангельской области экспертам при исследовании сим-бокса (устройства, где одновременно можно использовать более 500 сим-карт) удалось обойти парольную защиту и получить важную для расследования информацию.

В зависимости от поставленных задач во время расследования могут назначаться исследования текстовых и голосовых сообщений. Речь злоумышленников как криминалистически значимый след анализируют при автороведческих, лингвистических и фоноскопических экспертизах.

close Крупный план временной шкалы звука при воспроизведении на анализаторе спектра Simon Mayer/Shutterstock/FOTODOM

К слову, новейшие методики исследования текстов в переписках в мессенджерах позволили найти и привлечь к ответственности организаторов и участников крупнейшей платформы наркоторговли Hydra — она действовала с 2015 по 2022 года в теневом сегменте Интернета.

— Станет ли искусственный интеллект конкурентом экспертов-криминалистов? Что в ближайшем будущем ждет эту профессию?

— Президент России Владимир Путин, выступая на Международной конференции Artificial Intelligence Journey 2024, отметил, что «…наличие собственных разработок нового поколения искусственного интеллекта — одно из ключевых условий научного, технологического и, что важно, мировоззренческого суверенитета нашей страны».

Он поручил развивать российские технологии в этой области.

ЭКЦ МВД России взаимодействует с разработчиками современных программно-технических средств. В конце прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве в области цифровой криминалистики с ПАО «Сбербанк». Оно предполагает объединение усилий в проведении научно-исследовательской и технической работы.

Но, несмотря на динамичное развитие, технологии все же играют вспомогательную роль. Окончательные выводы формирует эксперт, опираясь на свои знания и опыт.

В последнее десятилетие правоохранительные органы фиксируют изменения в структуре преступности. Появляются новые объекты, и в этой ситуации роль специалиста и значимость экспертной деятельности будут только возрастать.