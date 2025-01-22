Российские полицейские раскрыли надругательство над ребенком, совершенное 27 лет назад

В Петербурге нашли преступника, надругавшегося над девочкой 27 лет назад

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли преступление против половой неприкосновенности ребенка, совершенное 27 лет назад. Предполагаемым злоумышленником оказался серийный педофил, получивший среди силовиков прозвище «Доктор». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.

Дело по факту совершения развратных действий в отношении десятилетней девочки в парадной на Таврической улице было возбуждено прокуратурой Центрального района города в марте 1998 года. Согласно его материалам, неизвестный, представившийся доктором, попросил ребенка раздеться, после чего трогал ее.

Правоохранители задержали 58-летнего местного жителя и отпустили под подписку о невыезде. В 2011 году мужчина был приговорен судом за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 14 лет и отбывал наказание в колонии «Белый Лебедь». Мужчина освободился в мае 2024 года.

Ранее в подмосковном Егорьевске задержали серийного педофила.