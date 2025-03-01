В Москве в первый день весны ожидается до +3°C

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве 1 марта, воздух днем прогреется от +1 до +3°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Местами возможна гололедица. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, отметили синоптики.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В ночь на 2 марта в столице прогнозируется до -5°C.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать явной весны в начале марта. По его словам, в первые пять дней месяца температура будет расти, но «очень-очень постепенно». При этом заметно повысится ночная температура, которая будет колебаться в диапазоне от -3°C до -7°C, а днем можно ждать от -2°C до 2°C, что будет выше нормы на 1–1,5°C. Он добавил, что в начале месяца возможны небольшие осадки.

В свою очередь синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна придет в первую неделю марта, то есть на две или три недели раньше нормы. Он допустил возможность возвращения холодов в апреле.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.