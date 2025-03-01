В России вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приема в российские вузы вступили в силу с 1 марта 2025 года

В России с 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила приема в вузы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, новые правила будут действовать с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2029 года. Для абитуриентов ввели единые сроки для приема на программы высшего обучения, прием начинается с 20 июня, а заканчивается 1 сентября. Прием на обучение на контрактной основе ведется до 1 октября. Впервые можно будет подать документы для поступления на программы магистратуры через Госуслуги.

Как отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, абитуриентам при поступлении создали более понятные и комфортные условия.

«У талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики», — поделился министр.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию, потребовал качественных изменений в платном приеме в высшие учебные заведения, начиная с 2026 года.

Ранее стало известно, что в 2025 году вырастет число бюджетных мест в вузах РФ.