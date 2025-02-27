Журналист Додолев рассказал подробности о покушении на Владислава Листьева

Телепродюсера и первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева не планировали убивать в 1995 году, хотя он был неугоден многим. Было задание просто вывести его из игры. Об этом в интервью News.ru рассказал журналист Евгений Додолев.

Он рассказал, что Листьев стал занозой для многих в конце 1994 года. Телепродюсер знал о коррумпированности на ОРТ и планировал навести порядок на телеканале.

Додолев добавил, что бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский хотели припугнуть Листьева. Задача нападавших заключалась в том, чтобы ранить гендиректора ОРТ в подъезде. Но были наняты неграмотные исполнители.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов заявил, что дело об убийстве тележурналиста Влада Листьева еще можно раскрыть. Скуратов также намекнул, что ему известно имя возможного заказчика этого преступления. Однако он его не называет из-за того, что есть презумпция невиновности. Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Спустя 14 лет следствие приостановило ход дела. В 2020 году российские журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (признан в РФ СМИ-иноагентом)* и Родион Чепель попросили правоохранительные органы возобновить расследование. Они, как и Скуратов, уверены, что найти убийц тележурналиста еще можно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее музыкант Сергей Минаев поделился своей версией убийства Влада Листьева.