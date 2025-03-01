Путин подписал закон, связанный с силовиками

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается особый порядок обработки данных силовиков. Соответствующий документ, вносящий поправки в закон «О персональных данных», размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно этому нормативному акту, для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах и базах данных сведений о сотрудниках и лицах силовых ведомств, судей, правоохранительные органы и органы госбезопасности получают право потребовать от оператора информсистемы предоставить доступ для обработки или корректировки персональных данных.
Документ касается, в частности, ФСБ, Службы внешней разведки, МВД, Федеральной службы охраны, а также подлежащих государственной защите судей, потерпевших, свидетелей.
27 февраля Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз.
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