Путин подписал закон, связанный с силовиками

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Появилось видео, как Зеленский покинул Белый дом после ссоры с Трампом 02:14

В МИД РФ заявили, что Зеленский кусает руку, которая его кормит 02:10

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Президент Чехии обратился к Европе после встречи Трампа и Зеленского 01:58

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Трамп заявил, что огонь на Украине нужно прекратить немедленно 01:36