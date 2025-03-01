С 1 марта в Москве станет обязательной аттестация такси и таксистов

Аттестация таксистов Москвы и Подмосковья стала обязательной с первого марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный дептранс.

Отмечается, что с 1 марта заказы смогут брать только те водители, которые прошли аттестацию.

Аттестация включает в себя вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположение значимых объектов и путей подъезда к ним, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Пройти аттестацию можно онлайн в любое время в личном кабинете в системе КИС «АРТ».

По информации агентства, на сегодняшний день аттестацию прошли более 80 тысяч водителей, что составляет более 50% от 150 тысяч «активных» таксистов в Москве и Подмосковье.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что стоимость поездок в такси за прошлый год выросла в среднем на 25%, и в 2025 году увеличится на 50%.

Средний чек в России за поездку на такси в 2024 году составил 522 рубля, что на 25% выше (417 рублей) аналогичного показателя в 2023 году.

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