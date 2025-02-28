Такси подорожает на 50% в этом году. Мы узнали почему

«Русский стандарт»: такси в России подорожало на 25% за 2024 год

Стоимость поездок в такси за прошлый год выросла в среднем на 25%, выяснила «Газета.Ru». Однако в этом году цена взлетит еще сильнее — на 50%, предупредили эксперты отрасли. По ожиданиям агрегаторов, как юридическая единица такси и вовсе может исчезнуть в регионах, снова перейдя в теневой бизнес «бомбил».

Средний чек в России за поездку на такси в 2024 году составил 522 рубля, что на 25% выше (417 рублей) аналогичного показателя в 2023 году. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», предоставленном «Газете.Ru». Чаще всего такси в прошлом году заказывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Кургана, указывается в аналитике банка.

Впрочем, ситуация сильно разнится от субъекта к субъекту РФ: в такси «Максим», которое работает в больших городах и агломерациях, рассказали «Газете.Ru» о росте цен на 20% за прошедший год, а зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков говорит о куда более значительных цифрах.

«За год в России цены на поездки такси подорожали примерно на 50%» , — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Почему так дорого

В сервисе «Максим» говорят, что основными факторами роста цен стали увеличение расходов перевозчиков на оказание услуги и дефицит водителей.

«Отток водителей из отрасли связан с нуждами СВО и оборонной промышленности,

а также с невыполнимыми требованиями нового «Закона о такси» (№580-ФЗ). В первую очередь это предрейсовые медосмотры и техосмотры, которые проходить негде, кратное подорожание полиса ОСАГО для такси, введение дополнительного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) с гарантированным регрессом», — заявили в компании.

В компании напомнили, что многие субъекты РФ обязали перевозчиков перекрасить рабочие автомобили в установленный цвет такси, что также повысило расходы перевозчиков.

«Мало того что легализация водителей фактически провалилась, с декабря региональные минтрансы начали массово аннулировать выданные разрешения на деятельность такси из-за отсутствия договоров ОСГОП», — отметили в сервисе.

До этого власти обязали таксопарки и самозанятых таксистов оформить полисы ОСГОП до 31 октября 2024 года. В случае отсутствия такого документа у перевозчика разрешение на его работу приостанавливается.

close Александр Ревва участвует в благотворительной акции «Дня такси» в Москве в преддверии 90-летия такси в российской столице.



Москва, Россия. 21 марта 2015 г. Михаил Фролов/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По данным сервиса «Максим», в результате нововведений в Сахалинской области реестр перевозчиков такси одномоментно опустел более чем на половину, на весь регион осталось около сотни юридически оформленных перевозчиков — в основном в формате ИП.

Что будет в этом году

Тарифы такси в России также дорожают из-за увеличения стоимости топлива, запчастей и роста инфляции, отмечает Андрей Попков из межрегионального профсоюза «Таксист». Говорить о снижении стоимости перевозок возможно только если остановится рост инфляции, уверен он.

В 2025 году тарифы такси в России повысятся еще сильнее, но опаснее даже не это — остро встанет вопрос юридического существования такси в некоторых регионах, указывают эксперты отрасли.

«Если такими темпами будут из реестров убирать перевозчиков, то

к концу 2025 года такой юридической сущности, как такси, в стране не останется нигде, кроме Москвы»,

— предупредили в пресс-службе сервиса «Максим».

В компании добавили, что предпосылки к повышению стоимости поездок в этом году — это постоянно растущие цены на техническое обслуживание автомобилей, запчасти и ремонт, мойку, топливо, страхование, кредитование, лизинг и др.

close Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Эксперты авторынка ожидают подорожание новых автомобилей в этом году минимум на 10-15% из-за инфляции, недоступности автокредитов и индексации утильсбора.

«В 2025 году тарифы могут увеличиться еще на 50%. Способов замедлить рост цен пока нет», — предупредил Андрей Попков из «Таксиста».

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что сейчас цены на такси находятся в рамках баланса, так как определяются динамически в зависимости спроса и предложения. Однако эксперт предупреждает, что ситуация значительно ухудшится в случае принудительного перевода такси на продукцию отечественного производства.

В январе прошлого года в первом чтении был принят законопроект, который дает регионам право определять требования к уровню локализации автомобилей таксопарков. Эксперты опасаются, что принятие документа в текущей редакции приведет к значительному сокращению таксопарка, уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен.

«Принудительный перевод автомобилей на продукцию «АвтоВАЗа» станет причиной роста тарифов в официальных сервисах такси не меньше, чем на треть. Водителям потребуется машина с подушками безопасности, а в базовой Lada Vesta за 1,6 млн рублей их нет. Соответственно, придется закупать машины за более 2 млн рублей», — пояснил Шапарин.

Он добавил, что водители, которые не смогут купить автомобиль отечественного производства с высокой локализацией, просто уйдут в «бомбилы» . Другим же придется сильно поднимать тарифы.

«Нынешняя балансная система цен на такси может очень быстро быть расшатана и уничтожена», — предупредил эксперт.