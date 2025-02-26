На видео попало задержание мужчины, готовившего теракты в Ставрополе по заданию с Украины

ФСБ России показала кадры задержания уроженца Центральной Азии, готовившего серию терактов в Ставрополе под руководством украинского куратора. Запись ведомства опубликовало ТАСС.

На ролике можно увидеть, как сотрудники федеральной службы безопасности выпрыгивают из служебного автомобиля и на остановке общественного транспорта скручивают подозреваемого. В наручниках его ведут в здание ФСБ.

После задержания у мужчины изъяли заранее заготовленные бутылки с зажигательной смесью. В телефоне подозреваемого обнаружили переписку с украинскими кураторами.

На допросе задержанный признался, что получил задание от украинцев совершить нападение на здания государственной власти. По данным ведомства, злоумышленник состоял в украинском военизированном объединении, признанном в РФ террористической организацией. После совершения терактов он планировал уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

До этого сотрудники ФСБ сорвали план по совершению терактов в местах дислокации российских военных в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарского края. Один из задержанных диверсантов признался, что получил задание от украинцев поджечь российский комплекс ПВО. Для этого мужчина смастерил самодельное зажигательное устройство. Он намотал пакет на деревяшку и бросил в сторону объекта. Диверсанта задержали на месте происшествия, суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Ранее Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов.