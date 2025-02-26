Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало задержание мужчины, готовившего теракты в Ставрополе по заданию с Украины

ФСБ показала видео задержания мужчины, готовившего серию терактов в Ставрополе

ФСБ России показала кадры задержания уроженца Центральной Азии, готовившего серию терактов в Ставрополе под руководством украинского куратора. Запись ведомства опубликовало ТАСС.

На ролике можно увидеть, как сотрудники федеральной службы безопасности выпрыгивают из служебного автомобиля и на остановке общественного транспорта скручивают подозреваемого. В наручниках его ведут в здание ФСБ.

После задержания у мужчины изъяли заранее заготовленные бутылки с зажигательной смесью. В телефоне подозреваемого обнаружили переписку с украинскими кураторами.

На допросе задержанный признался, что получил задание от украинцев совершить нападение на здания государственной власти. По данным ведомства, злоумышленник состоял в украинском военизированном объединении, признанном в РФ террористической организацией. После совершения терактов он планировал уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

До этого сотрудники ФСБ сорвали план по совершению терактов в местах дислокации российских военных в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарского края. Один из задержанных диверсантов признался, что получил задание от украинцев поджечь российский комплекс ПВО. Для этого мужчина смастерил самодельное зажигательное устройство. Он намотал пакет на деревяшку и бросил в сторону объекта. Диверсанта задержали на месте происшествия, суд приговорил его к 18 годам лишения свободы.

Ранее Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами