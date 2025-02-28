В МИД России рассказали, кого ждут на парад Победы в Москве 9 мая

МИД: РФ ожидает, что все лидеры стран ОДКБ примут участие в параде Победы 9 мая

Россия ожидает, что лидеры всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетят парад Победы 9 мая в Москве. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

«Ожидаем, что все лидеры стран ОДКБ и национальные военные контингенты примут участие в параде Победы на Красной площади», — сказал дипломат.

Он отметил, что победа в Великой Отечественной войне объединяет все эти страны.

«Мы солидарны в недопустимости искажения причин конфликта, принижения ключевой роли народов СССР в избавлении мира от порабощения нацизмом», — подчеркнул Агасандян.

До этого стало известно, что планируется визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на парад 9 мая на Красной площади в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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