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В Казахстане заявили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

Нацгвардия Казахстана: в Астане пройдет Парад Победы впервые с 2019 года
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Pavel Mikheyev/Reuters

В Астане в этом году впервые с 2019 года пройдет Парад Победы. О подготовке к мероприятию сообщила пресс-служба Национальной гвардии Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что в параде примет участие свыше 400 военнослужащих Национальной гвардии.

«Они продемонстрируют высокую подготовленность и профессионализм», — говорится в публикации.

Уточняется, что во время мероприятия будет организован показ вооружения и военной техники. Ожидается, что всего в нем примут участие 4,5 тыс. человек. Особенностью шествия также станет прохождение колонн в форме времен Великой Отечественной войны и пронесение боевых знамен частей, которые были сформированы на территории Казахстана.

Казахстан с 2020 года не проводил военные парады, сначала из-за распространения коронавирусной инфекции, а потом в целях экономии.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин пригласил лидеров стран СНГ на празднование 80-летия Победы.

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