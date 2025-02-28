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Основательница «Дождя» получила два протокола по иноагентской статье

РИА: на основательницу канала «Дождь» составили протоколы из-за плашки иноагента
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Основательница телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Наталья Синдеева (признана в РФ иностранным агентом) получила два административных протокола из-за отсутствия плашки иностранного агента в публикациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Таганского суда Москвы.

«Рассмотрение протоколов назначено на 8 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Синдеевой грозят штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В 2024 году Синдеева покинула пост гендиректора «Дождя» в пользу Марка Тена. Она назвала его «близким по ценностям человеком» и большим профессионалом. Сама Синдеева осталась главным акционером телеканала и возглавила совет директоров.

До этого сообщалось, что суд отклонил иск экс-журналиста «Дождя» Дениса Катаева (признан в РФ иностранным агентом), просившего исключить его из списка иноагентов. Сейчас Катаев работает во французских СМИ.

Ранее сообщалось, что российскому экономисту грозит штраф за неисполнение обязанностей иноагента.

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