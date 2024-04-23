У телеканала «Дождь»* сменился генеральный директор

Новым генеральным директором телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) стал Марк Тен, ранее возглавлявший Sports.ru. Об этом сообщила основательница телеканала Наталья Синдеева (признана в РФ иностранным агентом) во время марафона в поддержку «Дождя».

«Я устала, у меня нету физических сил на ежедневное управление телеканалом. Марк Тен — отличный генеральный директор. За время работы в Sports.Ru он дорос до партнера и генерального директора. Понятно, что Дождь в какой-то момент должен был превратиться из семейной компании в компанию с нормальным бизнес-процессом. У Марка получается это реализовывать. Для меня важно, что это близкий нам по ценностям человек, и это редкий случай, когда личные и профессиональные качества человека остаются на высоком уровне», — сказала Синдеева.

Тен станет одним из совладельцев канала, а Синдеева останется главным акционером «Дождя» и будет возглавлять его совет директоров.

В марте в России завели уголовное дело в отношении бывшего главного редактора телеканала «Дождь», писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

В сентябре 2023 года Генеральную прокуратуру России призвали внести сотрудников «Дождя» в базу данных экстремистов за пропаганду терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах России.

Ранее у Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) обнаружили долг на сумму свыше миллиона рублей.