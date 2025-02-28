Экономисту Гуриеву грозит штраф за неисполнение обязанностей иноагента

Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) за неуказание им своего статуса в публикациях в Сети. Об этом пишет РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 7 апреля в 15:10», — рассказали агентству в суде столицы.

Минюст РФ включил Гуриева в список иноагентов в марте 2023 года. С тех пор экономиста штрафовали за неисполнение требований регулятора. Последний штраф в размере 40 тыс. рублей он получил в ноябре прошлого года.

Накануне сообщалось, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять жалобу комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) об исключении из реестра иноагентов. До этого Замоскворецкий суд и Мосгорсуд отказали Белому в удовлетворении иска. Минюст внес его в реестр 1 сентября 2023 года, сославшись на «иностранное финансирование» деятельности.

Ранее в ГД призвали ужесточить ответственность для иноагентов.