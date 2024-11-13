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Суд оштрафовал экономиста Гуриева по закону об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал экономиста Гуриева на 40 тыс. рублей

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Валерий Левитин/РИА Новости

Суд в Москве привлек экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города в Telegram-канале.

Соответствующее постановление вынес Таганский районный суд.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Днем ранее столичный суд оштрафовал главного редактора издания «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах. Журналисту был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение, предусмотренное административным кодексом РФ.

До этого стало известно, что бизнесмену Евгению Чичваркину (признан в РФ иностранным агентом) грозит штраф за отказ предоставить в Минюст России данные о своей деятельности в качестве иноагента. В случае признания вины ему предстоит выплатить от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что иноагенты обязаны указывать свой статус даже в поздравлениях с Новым годом.

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