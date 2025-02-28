«Военные, юбиляры, полицейские»: стало известно, кому с 1 марта повысят выплаты

С 1 марта по распоряжению президента России Владимира Путина военным пенсионерам проведут дополнительную индексацию пенсий. Повысят социальные выплаты и некоторым другим категориям граждан, рассказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Дополнительная индексация в 4,4% затронет пенсии военнослужащих, полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников ФСИН и Росгвардии. После этого в среднем выплаты для военных пенсионеров составят 43 тысячи рублей.

«С 1 марта текущего года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией», — пояснила Бессараб.

Повышенную фиксированную выплату к пенсии по старости получат также юбиляры, которым исполнилось 80 лет. Назначенную с даты дня рождения прибавку выплатят им со следующего месяца. При этом пенсионерам не придется подавать никаких заявлений. А вот если по какой-то причине доплата не пришла, то нужно обратиться в Соцфонд. Также нужно учесть, что прибавки не будет у получивших ранее первую группу инвалидности – им доплату уже начисляли.

После январского повышения пенсий на 7,3% было решено провести доиндексацию до уровня инфляции, составившей 9,5%. С учетом средней страховой пенсии неработающих пенсионеров достигнет 25 тысяч рублей.

Чуть позже, 1 апреля, произведут и индексацию социальных пенсий на 14,7%. Их получают инвалиды с детства, дети-инвалиды, не набравшие трудовой стаж пенсионеры и другие категории граждан.

Напомним, гендиректор юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс до этого напомнил, что с 2026 года россиянам не нужно будет никуда обращаться для начисления страховой пенсии по старости – это будет происходить автоматически по достижении нужного возраста. Писать заявление в Соцфонд придется только в случае, если выход на пенсию нужно будет отсрочить.

Ранее депутат допустил ежеквартальную индексацию пенсий.