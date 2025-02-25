Россиянам напомнили об автоматическом начислении пенсий с 2026 года

Россиянам с 2026 года не нужно будет никуда обращаться для начисления страховой пенсии по старости – это будет происходить автоматически по достижении нужного возраста. Писать заявление в Соцфонд придется только в случае, если выход на пенсию нужно будет отсрочить, объяснил гендиректор юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс Общественной Службе Новостей.

За месяц до достижения пенсионного возраста Соцфонд будет присылать человеку данные о его пенсионном счете, предполагаемом размере выплат, а также возможности отсрочить выход на пенсию для повышения коэффициентов.

«Если человек не выразит намерения отложить назначение выплат, пенсионное обеспечение начнется автоматически», — отметил Адамс.

Он назвал важной деталью нового механизма возможность отсрочить выход на пенсию, за счет чего россияне смогут сами управлять сроками назначения выплат. Отсрочка выгодна тем, что с ней будут начисляться повышенные коэффициенты, однако для этого уже необходимо будет податься заявление. Если же никаких отсрочек человек брать не планирует, то ему не нужно никуда обращаться, отметил юрист. По его мнению, это особенно полезная мера для людей, которые живут в отдаленных регионах, не имеют опыта взаимодействия с госструктурами или не хотят тратить время на сбор справок и других документов.

«Внедрение беззаявительного порядка назначения пенсий – это еще один шаг к цифровому государству, в котором бюрократические процедуры постепенно уходят в прошлое», — подчеркнул эксперт.

Успешность новой инициативы зависит от того, насколько точно будут работать информационные системы и как будет происходить обмен информацией между разными ведомствами, заключил Адамс.

Напомним, в настоящее время без заявления назначают пенсии по инвалидности, потере кормильца, а также социальные пенсии детям, родители которых неизвестны. В будущем новая мера затронет 59-летних женщин и 64-летних мужчин, у которых есть 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Россиянам ранее рассказали, как досрочно выйти на пенсию.