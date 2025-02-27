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Депутат допустил ежеквартальную индексацию пенсий

Депутат Никитин: ежеквартальная индексация пенсий россиян возможна
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ежеквартальная индексация пенсий россиян возможна, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Законодательно ежеквартальная индексация пенсий возможна. Вопрос стоит остро с точки зрения наличия ресурсов. Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет. Прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года, пока рано говорить о заметном пополнении регионального и федерального бюджетов. Оптимальным было бы индексировать пенсии россиян раз в полгода», — отметил Никитин.

В 2025 году пенсии были проиндексированы по уровню официальной годовой инфляции на 9,5%. Никитин же утверждает, что реальный показатель составил около 20%. Ежемесячный рост цен в настоящее время — примерно 1-2%, считает депутат.

В то же время полная компенсация инфляции в пенсиях может привести к еще более заметному увеличению стоимости товаров и разгону инфляции, заключил Никитин.

В январе 2025 года средняя пенсия россиян составила 24 тыс. рублей.

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