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Роспотребнадзор проверил морскую воду и песок в Крыму и Севастополе

Роспотребнадзор: морская вода и песок в Крыму и Севастополе соответствуют норме
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Алексей Майшев/РИА Новости

Отклонений от нормативов в морской воде и песке Крыма и Севастополя по результатам исследований сотрудниками Роспотребнадзора не выявлено. Дана благоприятная оценка рисков на территориях Сочи, Туапсе и Геленджика, пишет ТАСС.

В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе провели примерно 2,5 тыс. исследований морской воды. Также специалисты взяли около 7,7 тыс. проб песка на наличие нефтепродуктов и токсичных веществ.

В ведомстве добавили, благоприятные прогнозы по рискам даны территории Сочи, Туапсинского муниципального округа и других населенных пунктов.

В Анапе и Темрюкском районе пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, разрешат посещать только после проверки соответствия санитарным нормам, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239».

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