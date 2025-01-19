Стала известна судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

В Краснодарском крае потерпевший крушение танкер с мазутом «Волгонефть-239» утилизируют полностью, как только с судна откачают все нефтепродукты. Об этом заявил в эфире Первого канала глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

По его словам, у берега Краснодарского края от танкера ничего не останется.

«Все здесь прямо на месте будет. Полностью все распилим, железо увезем на металлолом», — пояснил Тарасенко.

19 января на «Волгонефти-239» начали откачку мазута, который предварительно прогрели до 45°C. В Минтрансе заявили, что все работы будут выполняться только при соответствующих погодных условиях, чтобы исключить возможные риски. Откачку мазута закончат до конца января.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее эколог оценил безопасность крещенских купаний в Черном море после разлива мазута.