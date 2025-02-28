Минфин пока не сформировал позицию по запрету продажи алкоголя лицам до 21 года

Минфин пока не получал предложение о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

Министерство финансов пока не получало предложение о запрете продажи алкоголя россиянам, не достигшим 21 года. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Ну, пока надо получить официальное предложение и будем рассматривать», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодной встречи с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

Сазанов также добавил, что на данный момент у ведомства нет позиции по этому вопросу.

В начале февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива молодым людям, не достигшим 21 года. По его мнению, это поможет предотвратить алкоголизацию молодежи.

В Госдуме инициативу поддержали. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев высказал мнение, что подобное решение «поможет создать здоровую и трезвую страну».

Ранее врач объяснил, поможет ли запрет продажи алкоголя лицам до 21 года.