На Сахалине сотрудники МЧС спасли более 60 рыбаков

Сотрудники МЧС России эвакуировали 66 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации МЧС, к спасательной операции привлечен ведомственный вертолет Ми-8.

До этого стало известно, что на льдине в Охотском море застряли 200 рыбаков. В 11:30 мск сообщалось, что льдина находится в 700 метрах от берега в районе села Лесное. К спасению были привлечены 11 человек, шесть единиц техники МЧС России, включая судно на воздушной подушке «Хивус».

12 февраля на Сахалине 300 человек унесло на льдине в море. При этом некоторые рыбаки отказывались от эвакуации ради улова.

Рыбаков неоднократно предупреждали об опасности ловли на неокрепшем льду. В МЧС сообщали, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной и 15 см в соленой воде. Спасатели призывают рыбаков тепло одеваться, брать с собой воду, еду и заряженные мобильные телефоны. Любителей рыбной ловли просили не выходить на лед ночью и при плохой видимости.

Ранее на видео попало спасение уплывшего на оторвавшейся льдине пса Вулкана.