Спасение пса Вулкана, уплывшего на оторвавшейся льдине, попало на видео

В Вологодской области ветеран МЧС Максим Бушмаков пришел на помощь охотнику, у которого пса унесло по реке на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Все произошло 6 декабря в Великоустюгском округе. Мужчина охотился вместе с собакой по кличке Вулкан. В какой-то момент питомец вышел на неокрепший лед реки Сухоны. Льдина оторвалась, и пса вместе с ней понесло по течению.

Хозяин животного стал искать помощь и через знакомых вышел на Бушмакова. В распоряжении мужчины была аэролодка — на ней ветеран МЧС и охотник догнали собаку, которая к тому моменту преодолела по реке уже около десяти километров.

Спасение животного, а также радость встречи с хозяином снял на камеру один из членов экипажа лодки.

«Бушмаков вышел на пенсию года два назад, но помощь людям не оставляет, бывших эмчеэсников не бывает», — рассказали в пресс-службе ведомства изданию «Подъем».

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