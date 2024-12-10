Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасение пса Вулкана, уплывшего на оторвавшейся льдине, попало на видео

В Вологодской области ветеран МЧС спас пса, уплывшего на оторвавшейся льдине

В Вологодской области ветеран МЧС Максим Бушмаков пришел на помощь охотнику, у которого пса унесло по реке на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Все произошло 6 декабря в Великоустюгском округе. Мужчина охотился вместе с собакой по кличке Вулкан. В какой-то момент питомец вышел на неокрепший лед реки Сухоны. Льдина оторвалась, и пса вместе с ней понесло по течению.

Хозяин животного стал искать помощь и через знакомых вышел на Бушмакова. В распоряжении мужчины была аэролодка — на ней ветеран МЧС и охотник догнали собаку, которая к тому моменту преодолела по реке уже около десяти километров.

Спасение животного, а также радость встречи с хозяином снял на камеру один из членов экипажа лодки.

«Бушмаков вышел на пенсию года два назад, но помощь людям не оставляет, бывших эмчеэсников не бывает», — рассказали в пресс-службе ведомства изданию «Подъем».

Ранее бродячая собака спасла туриста, который заблудился в горах из-за тумана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами